Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Тюменской области построен племенной репродуктор индейки

 © tumen.mk.ru

В Исетском районе Тюменской области построено 10 птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 млн штук инкубационного яйца в год. Стоимость проекта около 5 млрд рублей. Предприятиие сократит импорт продукции в Россию в 10 раз. Выход репродуктора на проектную мощность состоится в IV квартале 2023 года.

 © tumen.mk.ru
Источник: https://tumen.mk.ru/economics/2022/...-import-produkcii-v-desyat-raz.html

птицеводство, Тюменская область, сельское хозяйство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,