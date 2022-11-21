В Тюменской области построен племенной репродуктор индейки

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В Исетском районе Тюменской области построено 10 птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 млн штук инкубационного яйца в год. Стоимость проекта около 5 млрд рублей. Предприятиие сократит импорт продукции в Россию в 10 раз. Выход репродуктора на проектную мощность состоится в IV квартале 2023 года.

© tumen.mk.ru