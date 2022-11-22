«Метафракс» открыл в Губахе (Пермский край) новое производство параформальдегида

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На производственной площадке АО «Метафракс Кемикалс» в Губахе состоялось торжественное открытие производства параформальдегида.

Установка возведена в рамках инвестиционного проекта «Метафракс Групп» по созданию производств параформальдегида и формалина. Агрегат по производству формалина — третий на предприятии — был запущен в декабре 2021 года. Проект реализуется в рамках Программы развития компании до 2025 года.

«Менее года назад мы все вместе открывали установку по производству формалина, и это становится доброй традицией: сегодня открываем агрегат параформальдегида. Мы в очередной раз подтвердили, что, несмотря на внешние условия, какими бы сложными они ни были, мы следуем пути постоянного развития, преодолевая трудности. Впереди — наращивание объемов производства и освоение новых рынков сбыта продукции», — отметил председатель совета директоров «Метафракса».

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В результате реализации проекта внутренняя переработка метанола на предприятии увеличится до 450 тысяч тонн в год, расширится номенклатура выпускаемой продукции. Параформальдегид — высококачественный заменитель формальдегида, имеющий длительные сроки хранения и перевозки. Его можно использовать для получения многих производных.

На производственной площадке агрегата параформальдегида построено здание, где расположен производственный отсек, склад готового продукта, центральный пульт управления с административно-бытовыми помещениями и трансформаторная подстанция. Возведена градирня водооборотного цикла с насосной станцией, узел погрузки в железнодорожный и автомобильный транспорт и внутрицеховая эстакада, обустроены железнодорожные пути и места для хранения контейнеров. Строительно-монтажные работы на агрегате полностью завершены, проводится пусконаладка и подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. Разработчиком проектной и рабочей документации по установке параформа выступила компания «Тулагипрохим», а генеральным подрядчиком — компания «Алтэкс-Строй».

Производственная мощность установки — 30 тыс. тонн в год. Предприятие нацелено на выпуск параформальдегида высшего сорта, предназначенного для изготовления пластмасс, красок, смол, клеевых составов, изоляционных материалов. Продукт широко применяется в производстве ДСП и МДФ в качестве связующего полимера. Этот же вид предназначен для производства гербицидов в сельском хозяйстве и антисептиков в животноводстве.