«Вертолеты России» передали партию Ми-8МТВ-1 для российских авиакомпаний

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал для региональных авиакомпаний четыре вертолета Ми-8МТВ-1. Машины, выпущенные на Казанском вертолетном заводе, поставлены по контракту на поставку 26 вертолетов, заключенному с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Новые Ми-8МТВ-1 пополнят воздушный флот четырех авиакомпаний из разных регионов России. Один из вертолетов передан в Республику Коми для авиакомпании «Комиавиатранс». Винтокрылая машина будет использоваться для повышения доступности отдаленных сел, не имеющих сухопутной связи с Большой землей, а также при выполнении медицинских заданий и тушения лесных пожаров.

«Среди эксплуатантов вертолетной техники, которая поставляется в рамках действующего контракта с ГТЛК, — традиционные и новые партнеры предприятия. Так, впервые передан вертолет Ми-8МТВ-1 для авиакомпании „Дальнереченск Авиа“, оказывающей вертолетные услуги в Хабаровском крае, — рассказал генеральный директор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург. — Новые „восьмерки“ обладают улучшенными характеристиками, что дополнительно повышает эффективность и удобство эксплуатации самых востребованных вертолетов серии Ми-8».

В авиакомпании «Конверс Авиа», которая также получила новую винтокрылую машину, вертолеты серии Ми-8 составляют основу авиапарка. Машины давно подтвердили свою надежность — в авиакомпании они незаменимы как при доставке вахтовиков в районы Сибири и на архипелаг Шпицберген, так и при проведении поисково-спасательных миссий. Еще один вертолет передан компании «КрасАвиа». В ноябре это уже второй борт, который получает авиакомпания в рамках действующего контракта с ГТЛК.

«Обновление вертолетного парка наших авиакомпаний — крайне важная работа, от которой во многом зависит безопасность и эффективность авиаперевозок, — отметил заместитель генерального директора холдинга „Вертолеты России“ по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королев. — Сегодня продолжается реализация контракта с ГТЛК на 26 вертолетов. Все больше регионов получает новые современные вертолеты. На данный момент эксплуатантам уже передано пять вертолетов Ми-8МТВ-1, еще семь машин планируем сдать до конца года».

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, в широком диапазоне температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Конструкция и оборудование Ми-8МТВ-1 позволяют выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках.