В Липецкой области запустили новое производство комплектующих для металлической мебели

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Липецкий завод металлоконструкций «Ласар» запустил новое производство комплектующих для металлической мебели собственного изготовления. Средства на создание этого производства предоставил Фонд развития промышленности.

Общие инвестиции в модернизацию производства составили почти 40 млн рублей, из которых 21 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 9 млн рублей — ФРП Липецкой области. Средства займа были направлены на приобретение технологического оборудования.

Предприятие наладило выпуск комплектов профилей, фасонных элементов, стальных корпусов, кронштейнов и ряда других нестандартных оцинкованных изделий. Они используются при сборке металлических инструментальных шкафов, полочных стеллажей, шкафчиков для одежды, сборочных столов и верстаков.

Мощность нового производства составляет 240 тонн профилей и фасонных элементов и 90 тысяч металлических изделий в год. Вся продукция изготавливается полностью из отечественного сырья, уровень локализации составляет 100%.

«Большинство предприятий, производящих мебель, не имеют собственного производства комплектующих изделий. Для этого необходимы определенные технологии и обученный персонал, способный работать на высокотехнологичном оборудовании. Благодаря ФРП мы закупили такое современное оборудование и теперь можем предложить нашим партнерам новые качественные детали», — рассказал гендиректор ООО «Ласар» Роман Лазовский.

Заказчиками комплектующих выступают производители металлический мебели и строительные компании.

В ходе реализации проекта создано 12 высокопроизводительных рабочих мест.