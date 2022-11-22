На первой линии завода «Арктик СПГ 2» начались пуско-наладочные работы

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В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске идут пусконаладочные работы на первой из трёх линий завода «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк». Его разместят возле месторождения «Утренее» на Гыданском полуострове — примерно в 70 километрах от «Ямал СПГ». Инфраструктура для размещения нового завода тоже строится активными темпами.

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Завод строится на основаниях гравитационного типа — плавучих платформах, на которые установят по 14 технологических модулей для сжижения природного газа. Первую линию весом более 600 тысяч тонн отбуксируют по Северному морскому пути к месторождению в летнюю навигацию 2023 года. Ее разместят на берегу и подключат к газопроводу. Готовый СПГ будет поставляться на танкер прямо с платформы.

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Строительство завода позволит внести значительный вклад в мировой рост производства СПГ — в 2023-2026 годах он ожидается на уровне 5% потребления, — а также значительно укрепить экономику страны. Завод сможет производить около 19,8 миллиона тонн СПГ и до 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год.

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