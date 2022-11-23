Завод «МИР» по изготовлению высокоточных метизных изделий и резинотехнической продукции

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АО «ЗАВОД МИР» — крупнейшее предприятие по изготовлению высокоточных метизных изделий и резинотехнической продукции в Ростовской области. Завод организован в 2020 году на базе производственных предприятий, работающих в сфере изготовления крепежа и резинотехнических изделий. Объединение ресурсов производственных предприятий дало возможность вывести АО «ЗАВОД МИР» на новый уровень качества и объема производства.

Собственная производственная площадка, оснащенная новейшими станками, включает более 120 единиц оборудования и 2000 м2 производственных площадей и позволяет выпускать метизы из максимально возможных видов сталей по стандартам ОСТа и ГОСТа, а также по индивидуальным чертежам потребителя в любых объемах. Это дает возможность выстроить лояльную ценовую политику с заказчиком здесь и сейчас.

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С момента основания, а это всего два года, предприятие вышло на новый уровень производства метизной и резинотехнической продукции. Это стало возможным не только за счет увеличения штата и повышения квалификаций сотрудников.

Объемы производства также выросли за счет увеличения производственных мощностей. Здесь ежедневно работает более 100 единиц оборудования, которые выполняют различные

операции:

сверление;

накатка резьбы;

точение;

холодновысадочные станки;

шлифование;

фрезеровка;

галтование;

пресс;

пескоструйка;

термовка;

большая, малая гальваника и др.

Кроме оборудования выполняющего конкретные функции на предприятие установлен автоматизированный и многофункциональный токарно-фрейзерный центр «Спектр» в количестве 2 единиц.

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Акционерное общество «Завод Металлических Изделий Регионов» представляет собой производственную площадку по изготовлению метизной продукции для различных отраслей народного хозяйства РФ. Одной из основных линий производства является авиационный крепеж.

В соответствии с Воздушным кодексом РФ авиация страны подразделяется на гражданскую, государственную (военная, спецназначения и др.), выставочную и экспериментальную.

Завод изготавливает метизы по любому из этих направлений.

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Главным предназначением авиационного крепежа является прочное и надежное скрепление деталей, в том числе и обшивки летательного аппарата, в авиационной и космической промышленностях. Учитывая сложность условий эксплуатации летательного аппарата, к метизам авиационного назначения предъявляются повышенные требования качества, точности изделий и их надежности.

Отметим, что под точностью метиза понимается конфигурация головы изделия, наибольшей популярностью пользуется шестигранная, цилиндрическая, полупотайная и потайная (для болтов и винтов). К показателям точности относятся длина стержня и такие технические параметры как диаметр, шаг и глубина резьбы. Естественно, изготовление авиационных крепежных деталей подразумевает внедрение в производство новейших технологий, использования современного высокоточного оборудования и модернизацию всего технологического процесса в целом.

Изготовление метизов с применением различных методов обработки металла согласно стандартам и технологическим процессам, обозначенным в ОСТе1 (для авиационных крепежей) и ГОСТе, позволяет получить на выходе исключительно надежную продукцию, обладающую повышенной степенью качества.

Термообработку метиза проводят с целью увеличения его ресурса вплоть до 300%. Также при осуществлении термообработки изделия, включающее в себя последовательные процедуры нагрева и охлаждения, добиваются увеличения стойкости к коррозии и эрозии, а также значительно снижает показатель остаточного напряжения в готовом метизе. термообработка и на повышение износостойкости метизов и увеличения их класса прочности.

Что же касается гальванического покрытия готового изделия методами химического оксидирования, анодирования или пассирования, то благодаря всем этим технологическим процедурам достигается увеличение срока эксплуатации за счет создания дополнительного антикоррозийного слоя.

Таким образом, в настоящее время в АО «Завод МИР» инженерами-технологами постоянно разрабатываются новые технологические процессы по изготовлению авиационного крепежа.

Основным направлением производства является авиационно-космическая промышленность, но это не мешает реализовывать индивидуальные и специальные проекты наших заказчиков.

Болты, гайки, шайбы, шпильки, втулки, хомуты, переходники и другие крепёжные изделия являются одними из самых востребованных продуктов во всех областях жизнедеятельности человека. Без этих деталей не будет работать ни один агрегат или двигатель, невозможно построить здание или мост, без метизов не будут работать часы, оргтехника, и многое другое. Существует стандарты для изготовления метизных изделий, таких какОСТ 1, ГОСТ и НОРМАЛЬ, но часто бывает, что требования применения таких деталей выходит за рамки существующих стандартов. Для решения особых задач изготавливается специальный крепёж.Такая продукция не входит в каталог продукции на нашем сайте, потому что, как правило, выпускается малыми партиями и исключительно под заказ клиента.

К примеру, рукав резиновый с присоединительной арматурой на давление 1,5-12,0 Мпа, имеет границы своего применения и используется для установки на самолеты, вертолеты и средств наземного обслуживания. Эта деталь изготавливается по стандарту ОСТ1 1384-81, с учетом всех требований, предъявляемых к ней. Хомут по ОСТ1 10085-71 так же имеет узкую специализацию для применения, так как используется для воздушных систем и трубопроводов с агрегатами из стали.Железнодорожный крепеж так же имеет узкую специализацию для применения. Корончатые гайки предназначены для работы в условиях, где нельзя допустить откручивание. Наличие прорезей с торцевой части гайки и отверстия на валу, позволяет установить шплинт, который не позволит гайке открутиться. Стандартом предусмотрено два типа исполнения такой гайки, которые отличаются количеством прорезей и размерами. Но, если требования к данной метизной продукции заказчика, требует особо прочного соединения, то вместо обычной метрической резьбы, возможно изготовление данной гайки с MR резьбой. Данное отклонение от стандарта прописывается заказчиком на предоставленных им чертежах, проходит стадии согласования и после изменений в технологических процессах, запускается нашим заводом в производство.Анкерные болты, которые также можно отнести к специальному крепежу, широко применяется в ремонте, строительстве, при устройстве фундаментов зданий. Он незаменим при установке тяжелых конструкций, ограждений, станков и другого оборудования.

Изготовление специального крепежа предусматривает использование для него других материалов. К примеру, это может быть сталь марок 20Х13, 30ХГСА, 09Г2С и других. Изготовление нестандартной резьбы, так же относится к специальным изделиям, например размеры М33 или М45, а также MR резьбы в тех случаях, когда это не указано в стандартах.

Большим спросом пользуются болты, винты и шпильки, которые имеют нестандартную форму или размеры. Этот крепеж применяется в случаях, когда использование стандартных деталей невозможно.

Купить или даже заказать специальный крепеж не так-то просто. В метизных магазинах такового нет. Специальные крепежные изделия применяются в случаях, когда нет возможности использовать стандартные изделия. Обычно такие метизные элементы изготовляются по технической документации, предоставленной заказчиком, или выполняется по представленным образцам. В случае предоставления образцов технические служба нашего предприятия разрабатывают необходимую техническую документацию в плотном тандеме с заказчиком и производственными мастерами для производства метизов.