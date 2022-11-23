Открыли мосты через реки Чегем и Лескен на трассе Р-217 Кавказ в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарской Республике накануне, 21 ноября, открыли движение автомобилей по двум капитально отремонтированным мостам — через реки Чегем и Лескен на 443-м и 486-м км федеральной трассы Р-217 «Кавказ».

Капремонт стартовал в прошлом году. За это время специалисты демонтировали старые сооружения, обновили фундаменты опор с устройством буронабивных свай, после чего возвели новые опоры, смонтировали пролеты и переходные плиты на сопряжениях с трассой. На проезжей части мостов устроили бетонный выравнивающий слой с гидроизоляцией, а затем уложили слои асфальтобетона: два на самих переправах, три с армирующей геосеткой — на подходах.

На объектах устроили деформационные швы и укрепили конусы монолитным бетоном. Для удержания насыпи, защиты от размыва и регулирования русла рек провели берегоукрепительные мероприятия. Для отвода ливневых вод с проезжей части устроили водоотводные лотки.

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В целях обеспечения безопасности устроили линии освещения, установили краевое металлическое ограждение и новые знаки, нанесли разметку из термопластика. Для комфорта пешеходов устроены тротуары с асфальтобетонным покрытием и перильным ограждением.

Результатом капремонта стало полное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик мостов, а также приведение их габаритов к нормативам. Переправу через Чегем в одноименном населенном пункте расширили с 9,5 до 11,5 метра, а мостовой переход через Лескен в Анзорее — с одной до двух полос движения.