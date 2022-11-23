ПАО «Уралхиммаш» завершил отгрузку оборудования для охлаждения прокаленного кокса

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ПАО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения) завершил отгрузку оборудования для охлаждения прокаленного кокса в рамках контракта с АО «Газпромнефть — Омский НПЗ». Первая партия была отгружена заказчику в сентябре 2022 года и отправлена на предприятие автомобильным транспортом.

Детали корпуса холодильника длинной 40 метров и диаметром 3 метра доставляются заказчику на железнодорожных платформах. Общий вес оборудования — свыше 191 тонны.

Реконструкция установки для производства игольчатого кокса — один из ключевых проектов для Омского НПЗ. В его рамках Уралхиммаш изготовил новый холодильник. Он оборудован системой водяного охлаждения, оснащенной современными средствами автоматики и контроля. Модернизация установки позволит предприятию выпускать уникальный для России продукт — игольчатый кокс, который используется в производстве электродов для металлургической промышленности.

«Конструкторская школа Уралхиммаша не просто сохранила свои наработки в области проектирования аппаратов с вращающимися барабанами, но и адаптировала их под новые требования заказчика. Выполнение этого заказа, как и большинства заказов Уралхиммаша, требовало новых решений, и наши специалисты с этой задачей справились», — говорит Тамара Кобаладзе, генеральный директор УК УЗХМ.

Сборка агрегата будет происходить уже на месте специалистами подрядной организации, а Уралхиммаш обеспечит шеф-инженерный надзор за процессом монтажа. Строительно-монтажные работы начнутся в начале следующего года.