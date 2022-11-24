Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал компактный рентгеновский аппарат

Малогабаритный рентгеновский аппарат для обследования людей и животных помещается в компактном кейсе и собирается на месте за 3 минуты.

Разработку можно использовать в фельдшерско-акушерских пунктах, вахтовых поселках и экспедициях, для оказания помощи при ДТП, а также во время визитов врачей на дом к пожилым и маломобильным пациентам. Прибор может работать при минусовых температурах.

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Заряжается прибор от аккумуляторов, имеет зарядные устройства для сети переменного тока и автомобильный преобразователь напряжения, а планшетный компьютер обеспечивает все необходимые функции, включая заполнение карточки пациента, обработку снимка и передачу данных исследований.

Аппарат уже запатентован. Предусмотрены две модификации — для работы на штативе или без него. В производство его запустят в феврале 2023 года. Предприятие может выпускать 20 таких аппаратов в месяц.

За 30 лет своей истории компания «Диагностика-М» наладила выпуск более 100 наименований изделий собственной разработки. Устройства полностью состоят из отечественных материалов и комплектующих. Многие из разработок не имеют аналогов в мире.