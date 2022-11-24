Модель самолета SSJ-NEW с двигателями ПД-8 прошла аэродинамические испытания в ЦАГИ

© tsagi.ru

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») завершились испытания модели ближнемагистрального самолета SSJ-NEW с российскими двигателями ПД-8. Работы выполнялись по заказу корпорации «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

Ученые ЦАГИ изучили аэродинамические характеристики модели самолета SSJ-NEW с гондолами нового двигателя ПД-8 отечественной разработки, которым планируется заменить устанавливавшиеся ранее зарубежные SaM-146. Еще одной целью экспериментов стало определение оптимальных углов установки вихрегенераторов на мотогондолах двигателей ПД-8.

© tsagi.ru

Испытания проводились в трансзвуковой трубе ЦАГИ на крейсерских режимах полета при числах Маха 0,75-0,82. Помимо весовых исследований была проведена визуализация обтекания методом масляной пленки в области сочленения крыла, пилона и мотогондолы для выявления возможных областей неблагоприятной интерференции. Визуализация показала отсутствие неблагоприятных эффектов в зоне установки мотогондолы ПД-8.

«Это важный этап на пути к летным испытаниям самолета SSJ-NEW, которые мы рассчитываем начать уже в следующем году. Высокие аэродинамические свойства SSJ-NEW с российским двигателем подтверждены, и после испытаний опытного образца двигателя на летающей лаборатории Ил-76 мы готовы будем совместно с коллегами из ОДК начать работы по интеграции новой силовой установки на самолет», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

«Исследования позволили дополнить банк аэродинамических характеристик воздушного судна. Мы подтвердили, что компоновка SSJ-NEW с перспективным российским двигателем ПД-8 имеет аэродинамическое качество, не хуже, чем с исходным двигателем. Кроме того, в результате проведенного комплекса работ в ЦАГИ, которому предшествовали испытания в малоскоростной аэродинамической трубе СибНИА имени С.А. Чаплыгина, было выбрано оптимальное положение вихрегенераторов на мотогондолах двигателей ПД-8», — отметил заместитель начальника отделения аэродинамики самолетов ФАУ «ЦАГИ» Иван Чернышев.

Следующий этап работ пройдет весной 2023 года. Специалистам института предстоит проведение экспериментальных исследований для подтверждения расчетных результатов по улучшению аэродинамических характеристик механизации крыла и оценке влияния числа Рейнольдса.