В Ново-Талицах Ивановской области открыли цех по выпуску парашютных тканей

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Компания «НИИТМ» полгода назад запустила в Ново-Талицах новое отделочное производство. Там отбирают, моют, пропитывают и красят парашютные ткани. После отделки они имеют определенные характеристики воздухопроницаемости, позволяющие отрегулировать скорость снижения. Предназначаются для парашютных систем нового поколения.

Основные потребители компании — завод «Полёт» в Иванове, а также компании парашютного дивизиона холдинга «Технодинамика».

Установлено современное оборудование. Выпускают 2 млн метров ткани в год. Изготавливают более 400 видов продукции, а также ленты, шнуры, нитки специального назначения.

Пока в отделочном производстве работает 50 человек. Есть выпускники политехнического университета.

В ближайшее время планируют расширяться. Развивать отделочное производство и расширять ткацкое. Если все получится, вторая и третья очередь будет запущена в 2024 году. И сюда смогут устроиться еще 150-200 человек.