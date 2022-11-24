В Ново-Талицах Ивановской области открыли цех по выпуску парашютных тканей
Компания «НИИТМ» полгода назад запустила в Ново-Талицах новое отделочное производство. Там отбирают, моют, пропитывают и красят парашютные ткани. После отделки они имеют определенные характеристики воздухопроницаемости, позволяющие отрегулировать скорость снижения. Предназначаются для парашютных систем нового поколения.
Основные потребители компании — завод «Полёт» в Иванове, а также компании парашютного дивизиона холдинга «Технодинамика».
Установлено современное оборудование. Выпускают 2 млн метров ткани в год. Изготавливают более 400 видов продукции, а также ленты, шнуры, нитки специального назначения.
Пока в отделочном производстве работает 50 человек. Есть выпускники политехнического университета.
В ближайшее время планируют расширяться. Развивать отделочное производство и расширять ткацкое. Если все получится, вторая и третья очередь будет запущена в 2024 году. И сюда смогут устроиться еще 150-200 человек.
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