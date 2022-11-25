В Подмосковье введены в эксплуатацию новые овощехранилища на 23 тыс. тонн продукции
В Талдомской городском округе Московской области ввели в эксплуатацию новое картофелехранилище на 3 тыс. тонн хранения
Инвестиции, вложенные в строительство, составили более 60 миллионов рублей. В рамках этой истории было создано 12 новых рабочих мест.
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Всего в этом году в Московской области построены и реконструированы картофеле- и овощехранилища вместимостью 23 тысячи тонны
Это на 53% больше, чем за три предыдущих года (в 2019-2021 гг было введено овощехранилищ на 15 тысяч тонн).
В том числе построены:
— овощехранилище в Егорьевске на 4 тысячи тонн,
— овощехранилище в Луховицах на 12 тысяч тонн,
— картофелехранилище в Талдоме на 3 тысячи тонн,
— реконструировано хранилище семян картофеля высоких репродукций в Дмитровском районе мощностью в 3800 тонн.
Как сообщили в Правительстве Московской области, «…на сопровождении Минсельхозпрода Подмосковья находится 21 проект по строительству и реконструкции овощехранилищ общей площадью 188 тысяч квадратных метров. В 2023 году планируется увеличение мощностей ещё хранилищ на 95 тысяч тонн».
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