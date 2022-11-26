«Росэлектроника» поставила радиооборудование для российского опытного самолета SSJ-New

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В марте этого года главный конструктор Кирилл Кузнецов рассказал о том, что на замену импортного оборудования самолета Sukhoi Superjet New встает оборудование российского производства. Что, по его мнению, значительно улучшит характеристики самого самолета.

До этого времени такое оборудование поставляли из США, Франции и Израиля. Совсем недавно научно-производственное предприятие «Полет» передало разработчику самолета радиостанцию «Иркут» для приема и передачи данных, а также антенны ближней связи и программное обеспечение для управления и маршрутизации радиосвязи.

Кроме того, была передана аппаратура внутренней связи АВСА-21, с помощью которой осуществляется связь между членами экипажа, а также оповещение пассажиров .

В ближайшее будущее будет передано оборудование и на другой опытный SSJ-NEW.