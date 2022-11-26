В Ставропольском крае введены в эксплуатацию новые фруктохранилища

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В Будённовском районе реализован проект строительства фруктохранилища в ООО «Агропредприятие Прасковейское»

Фруктохранилище представляет собой помещение, оснащенное специально подобранным оборудованием для создания микроклимата, необходимого для регулирования процессов жизнедеятельности фруктов при их хранении. Кроме того, здесь предусмотрен автоматизированный процесс сортировки плодов.

Вместимость единовременного хранения составляет до 600 тонн.

Плодохранилище мощностью 1,8 тыс. тонн запущено на предприятии ООО «Новозаведенское» Георгиевского округа

Всего в Ставропольском крае вместимость фруктохранилищ составляет около 40 тыс. тонн. В ближайшие год их планируют увеличить на 50%.

Строительство современного фруктохранилища планируют в Невинномысске: предприятие «Айдын Фрукт-Логистик» до 2024 года построит плодохранилище по технологии хранения фруктов в модифицированной газовой среде.

Предприятие ООО «АгроГрупп Солнечный» Изобильненского округа за два года построит современное плодохранилище на 10 тыс. тонн с регулируемой средой, калибровочной, сортировочной и упаковочной линиями.

В Изобильненском округе строят 5-ю очередь плодохранилища общей мощностью 6 тыс. тонн на предприятии ООО «Крайсервис».

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