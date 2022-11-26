Хроники Мариуполя: автобусы снова ходят

© dan-news.info

Работа общественного транспорта прекратилась практически сразу после начала операции по освобождению города: населенный пункт был обесточен, шли городские бои. Значительно пострадал и транспортный парк.

Практически весь мариупольский транспорт был уничтожен, поскольку был брошен на заграждения и баррикады. Именно поэтому в городе практически не осталось уцелевшего коммунального транспорта.

Общественный транспорт в приморском городе начал возрождаться в мае, вначале ходили лишь два автобуса, троллейбусов не было вплоть до ноября.

© dan-news.info

© dan-news.info

Первым было возобновлено автобусное движение — для него требуется лишь расчищенная дорога и топливо, в отличие от электротранспорта, который «привязан» к контактным сетям.

Автобусы

Первый маршрут — от Володарского кольца на западе города к посёлку Сартана в северо-восточном его предместье — был запущен в начале мая еще во время блокады засевших на «Азовстали» украинских националистов. В Сартане на тот момент находился большой пункт сбора беженцев.

Сейчас в городе разветвленная сеть автобусных маршрутов: 20 городских и 7 пригородных. Для сравнения в середине лета работало 16 городских маршрутов, на которых курсировало 40 автобусов. С первых дней освобождения проезд по городу бесплатный. С ноября начал ездить автобус до Новоазовска, цена билета — 80 рублей.

Ввиду серьезного повреждения боями автобусного парка на помощь пришел город-побратим и регион-шеф Мариуполя — Санкт-Петербург, который поставляет как комплектующие для ремонта, так и саму технику. В городе работает 56 автобусов, ранее курсировавших в СПб, а также новые автобусы Ликинского завода (ЛиАЗ) — этой осенью поступило полсотни единиц. Они уже замечены на пригородных маршрутах.

© dan-news.info

© dan-news.info

До конца года на внутригородские перевозки также выйдут новые микроавтобусы «Газель». Самые ранние отправления пассажирского транспорта сейчас — в начале шестого утра, поздние — почти в восемь часов вечера.

Электротранспорт

Первый после освобождения города троллейбусный маршрут проложен от морского порта до драматического театра через проспект Металлургов — одну из главных улиц. Он начал работать 23 ноября. Там курсируют троллейбусы на автономном ходу, то есть без подключения троллей. Пока на линии четыре машины, еще одна — в резерве. Движение начинается в восьмом часу утра, последний рейс — в половине шестого вечера.

© dan-news.info

© dan-news.info

Всего же после ремонтных и наладочных работ на маршруты выйдут 15 таких троллейбусов.

Над возобновлением трамвайного движения сейчас работают местные и петербуржские специалисты. В следующем году планируется запустить движение по городскому трамвайному маршруту № 10 — при украинской власти он пролегал от торгового центра «Порт Сити» на западе до остановки «Энергоучасток» на северо-востоке города. Протяженность этого маршрута — около 13 км, трамвай преодолевал 29 остановок, включая конечные.

© dan-news.info

Основная проблема в трамвайном хозяйстве — отсутствие энергоснабжения контактной сети. До начала активных боевых действий на территории города линии электропередачи были протянуты через заводы им. Ильича и «Азовмаш» с «Азовсталью». От этих предприятий были запитаны тяговые подстанции. Для запуска первого маршрута планируется смонтировать модульную подстанцию.

Мариуполь — самый большой город на Азовском побережье. Освобождён от украинских войск в апреле 2022 года. Сразу же после деоккупации начато его восстановление. К работе привлечены десятки тысяч строителей из разных регионов России.

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