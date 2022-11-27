Тульское НПО «Сплав» запустило цех сборки машин дистанционного минирования «Земледелие»
На тульском Научно-производственном объединении «Сплав» запущено производство инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».
Об этом рассказал Константин Павлов, начальник одного из цехов на НПО «Сплав».
"Таких цехов у нас пять. Они не пустуют, в данных конкретных цехах ведется монтаж оборудования, станков. И в ближайшее время, в этом году, здесь будет налажено поточное производство изделий, изготавливаемых предприятием «Сплав», — сообщил Константин Павлов в эфире передачи «Военная приёмка».
Боевая машина новейшей инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» представляет собой 50-ствольную реактивную систему залпового огня, выполненную на шасси «КамАЗ» (8×8) и производящую стрельбу специально разработанными 122-мм реактивными снарядами, снаряженными минами различных типов.
Подготовка данных для стрельбы автоматизирована. Радиус действия новой системы составляет от пяти до 15 километров. Реактивные снаряды находятся в транспортно-пусковых контейнерах. Для перезарядки боевой машины в состав системы входит транспортно-заряжающая машина, также выполненная на шасси «КамАЗ» (8×8).
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