Тульское НПО «Сплав» запустило цех сборки машин дистанционного минирования «Земледелие»

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На тульском Научно-производственном объединении «Сплав» запущено производство инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

Об этом рассказал Константин Павлов, начальник одного из цехов на НПО «Сплав».

"Таких цехов у нас пять. Они не пустуют, в данных конкретных цехах ведется монтаж оборудования, станков. И в ближайшее время, в этом году, здесь будет налажено поточное производство изделий, изготавливаемых предприятием «Сплав», — сообщил Константин Павлов в эфире передачи «Военная приёмка».

Боевая машина новейшей инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» представляет собой 50-ствольную реактивную систему залпового огня, выполненную на шасси «КамАЗ» (8×8) и производящую стрельбу специально разработанными 122-мм реактивными снарядами, снаряженными минами различных типов.

Подготовка данных для стрельбы автоматизирована. Радиус действия новой системы составляет от пяти до 15 километров. Реактивные снаряды находятся в транспортно-пусковых контейнерах. Для перезарядки боевой машины в состав системы входит транспортно-заряжающая машина, также выполненная на шасси «КамАЗ» (8×8).