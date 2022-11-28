ВКС получили новый транспортный самолёт Ил-76МД-90А

© aex.ru

28 ноября Ульяновский авиазавод «Авиастар» передал Министерству обороны очередной серийный тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу.

«Ростех» наращивает производство этих машин для российского военного ведомства, «следующий транспортник находится в высокой степени готовности», подчеркнул глава госкорпорации «Ростех».

Для наращивания объёмов производства ульяновский авиазавод продолжает набор и обучение специалистов.

«В настоящее время уже принято более тысячи человек, из которых 80 процентов — ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих», — добавили в корпорации.

«Сегодня в поточной линии сборки находится очередной Ил-76МД-90А. На заводе уже создаётся производственный задел на будущий год. В цехах в различной степени готовности находятся несколько воздушных судов, которые планируется сдать в 2023 году», — сообщил генеральный директор Объединёной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия транспортника Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоёмкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолёта и перевозимая полезная нагрузка.