В Курской области заработал крупный маслоэкстракционный завод в Касторенском районе

© riakursk.ru

В Курской области заработал новый маслоэкстракционный завод в Касторенском районе — один из крупнейших в России. Здесь будут перерабатываться практически все масличные культуры: соя, подсолнечник, лён, рапс.

Предполагаемая мощность производства — 2 миллиона тонн соевых бобов и подсолнечника в год.

Решение об инвестициях в размере порядка 20 млрд рублей в строительство завода агрохолдинга «Содружество» по переработке семян подсолнечника и сои в Курской области было принято в 2018 году.

С учётом планов по возведению второй очереди объём запланированных вложений увеличится до 28 млрд рублей. Отмечалось, что после выхода на проектную мощность завод станет крупнейшим в Европе среди маслоэкстракционных предприятий.

© riakursk.ru

Сейчас полным ходом идёт опытно-промышленная эксплуатация маслоэкстракционного завода. Вскоре он будет введён в эксплуатацию на полную мощность. Но уже сейчас сырье, выращенное на территории региона, перерабатывается. Это и новые рабочие места, и дополнительные поступления в бюджет.

Общая площадь территории завода составляет 120 га. Для организации транспортной логистики проложили дополнительно 12 километров железнодорожных путей.

© riakursk.ru

https://tass.ru...nomika/16443095