Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

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Космический аппарат в интересах Минобороны России, запущенный ранее с космодрома Плесецк, выведен на орбиту.

Старт ракеты «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме. После старта средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова взяли «Союз-2.1б» на сопровождение.

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«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком „Фрегат“ и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС», — заявили в ведомстве.

Спутнику был присвоен порядковый номер «Космос-2564». С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. «Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — подчеркнули в Минобороны России.

Информация о космическом аппарате была внесена офицерами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после его выведения на орбиту.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны с космодрома Плесецк в 18:17 мск.

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