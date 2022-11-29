Полное видео пуска РН «Союз-2.1б»
28.11.2022
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241797&hash=1357dfbbf1e7c045
28 ноября 2022 года в 18:17 по московскому времени с площадки № 43 космодрома #Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России. Все предстартовые операции и старт РН прошли в штатном режиме. После принятия на управление КА будет присвоен порядковый номер «Космос-2564»
Это двадцать первый космический пуск в этом году (не считая Сармата)
Источник: https://vk.com/wall-166596029_202044
- Состоялся очередной успешный космический пуск!
- Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк
- С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К»
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29.11.2218:42:52