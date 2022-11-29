Добавить статью
Лого Сделано у нас
Космонавтика

Полное видео пуска РН «Союз-2.1б» 28.11.2022

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241797&hash=1357dfbbf1e7c045

28 ноября 2022 года в 18:17 по московскому времени с площадки № 43 космодрома #Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России. Все предстартовые операции и старт РН прошли в штатном режиме. После принятия на управление КА будет присвоен порядковый номер «Космос-2564»

Это двадцать первый космический пуск в этом году (не считая Сармата)
Источник: https://vk.com/wall-166596029_202044

Космос, пуск, союз, плесецк
  • Аlex М Аlex М
    29.11.2218:42:52

    Двойной плюс за отечественный видеохостинг для видео

    #1256298
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,