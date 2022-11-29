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28 ноября 2022 года в 18:17 по московскому времени с площадки № 43 космодрома #Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России. Все предстартовые операции и старт РН прошли в штатном режиме. После принятия на управление КА будет присвоен порядковый номер «Космос-2564»

Это двадцать первый космический пуск в этом году (не считая Сармата)