Восстановление Крымского моста.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241803&hash=bfc2b5e604b83dbd
ЗАКОНЧИЛИ укладку второго слоя асфальта в месте ремонта. СКОРО ПОЕДЕМ!
Источник: https://vk.com/wall-166596029_202066
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