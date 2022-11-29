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Дорожное строительство

Восстановление Крымского моста.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241803&hash=bfc2b5e604b83dbd

ЗАКОНЧИЛИ укладку второго слоя асфальта в месте ремонта. СКОРО ПОЕДЕМ!
Источник: https://vk.com/wall-166596029_202066

Крымский, Мост, восстановили
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