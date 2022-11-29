В Амурской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

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В поселке Магдагачи Амурской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с универсальным залом, построенный по программе «Газпром — детям». Это первый ФОК в районе.

Комплекс включает в себя два спортивных зала. Универсальный зал площадью 796 кв. м оснащен современным спортивным оборудованием для тренировок по игровым видам спорта — мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону. Зал общей физической подготовки будет удобен для различных физкультурно-оздоровительных занятий. Доступ во все помещения спортивного комплекса обеспечен маломобильным группам населения. Пропускная способность ФОКа составляет более 220 человек в день.

© gazprom.ru

Справка

Программа «Газпром — детям» является одним из ключевых социальных проектов компании. Ее цель — создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки.

В рамках программы «Газпром — детям» c 2007 года по настоящее время реализовано более 2000 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 74 региона страны.

Общее число спортивных объектов на территории Амурской области, созданных в рамках социальной программы с 2016 года, достигло 33.