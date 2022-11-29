Компания QWEP разработала облачное решение, помогающее справиться с дефицитом запасных частей в РФ

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Опытные профессионалы отрасли вместе с ведущими разработчиками компании создали уникальную базу кроссов, наполнили ее данными из собственных источников. При этом в расчет принимались специфика рынка автотранспорта РФ, спрос и предложение. База является полностью российской разработкой и сделана без участия TecDoc.

Дефицит запасных частей — проблема, с которой столкнулись все игроки автомобильной отрасли РФ. Этому способствовало несколько факторов: уход многих популярных зарубежных брендов, напряжение в торговых отношениях между странами, а также скачущие валютные курсы. Как итог:

Транспортная логистика усложнилась.

Сроки поставок запчастей существенно увеличились.

Стоимость товаров выросла в разы.

Компании попали в ситуацию, когда востребованные позиции отсутствуют на складах, и неизвестно, когда их получится заказать. При этом цены на дефицитные товары выросли в разы, и конечному пользователю за адекватные деньги их уже не получить.

Фирмы, оказавшиеся не в состоянии предложить клиенту быстрое решение по приемлемой стоимости, теряют прибыль и свое положение. Их место на рынке моментально занимают конкуренты. Тот, кто в нестабильное время сумеет трансформировать систему закупок и «перебороть» дефицит, сумеет сохранить и даже преумножить свои позиции.

Многие уже нашли выход — стали предлагать кроссы — аналоги запчастей дефицитных или ушедших с рынка РФ брендов. Для этого используются базы, содержащие заменяемые детали от разных изготовителей и брендов. Внедрив такую платформу в работу СТО, автомастерской или интернет-магазина, закупающих запасные части для автомобилей оптом или в розницу, можно обойти конкурентов. Оперативно находя товар, которого нет на складе, заказывать его на лучших условиях и закрывать потребности клиентов.

Что такое кроссы

У каждой запасной части автомобиля существует несколько идентичных аналогов от разных производителей. Они имеют свои марки и артикулы. Кроссы — специальные идентификационные номера, отвечающие за взаимозаменяемость и возможность применения оригинальных и неоригинальных запчастей. В эти цифры «зашита» информация о связях между деталями из разных мест.

База кроссов позволяет компаниям, деятельность которых связана с подбором и продажей деталей для автомобилей, а также ремонтом/обслуживанием, расширить предложение и увеличить продажи. Клиент, ищущий, где купить товары, по определенному номеру, получает прайс не только по нему, но и по существующим аналогам. Заказчик получает запасную часть на выгодных условиях, продавец — прибыль и довольного клиента.

Как работают кроссы

Если менеджер или сам покупатель хочет найти аналог детали, без кроссов это сделать не удастся. Например, при поиске какого-либо фильтра есть только его оригинальный артикул. Он заносится в поисковую строку на сайте, и система ищет все совпадения номеров-связей по оригинальному номеру, в результате чего выдает полный список заменяемых товаров.

Аналогов может быть несколько десятков. Но существуют и другие параметры — стоимость, наличие, условия доставки. Например, у каких-то поставщиков товаров может не быть, у других — недостаточное количество, долгая транспортировка, или высокая цена.

Каталоги кроссов разделяются на 2 типа: так называемые «стандартные» и «уникальные».

Стандартные базы кроссов

Типовые каталоги содержат в основном информацию из основных крупных баз, которые существуют на авторынке. Но, предлагая такой поиск клиентам, по сути, компания ничем не выделяется на фоне других. Практически все конкуренты пользуются несколькими стандартными базами, поэтому для привлечения клиентов остается лишь снижать цену. Только не всегда это возможно — слишком большие скидки негативно отражаются на прибыли.

Не уйти в минус и в то же время обогнать даже крупных игроков рынка позволит только уникальная база кроссов.

Уникальные кроссы

База, составленная из разных источников — наиболее оптимальный вариант. Стандартные каталоги могут содержать много бесполезной информации, а нужных предложений вовсе не выдавать.

Поэтому начали появляться специально созданные для российского авторынка базы. Они наполняются посредством получения прайс-листов от поставщиков, самих изготовителей и из других источников. Отдельные магазины и мастерские сами добавляют нужных контрагентов, предлагающих аналоги запчастей. Поэтому такие разделы — наиболее ценные и важные для успешного существования бизнеса в автоотрасли.

Преимущества собственной базы кроссов

При использовании типового каталога нет гарантии поиска максимально выгодного предложения. Как часто обновляется и проверяется информация, доподлинно неизвестно. Велик риск столкнуться с ошибками, устаревшим данными, или найти намного меньше прайсов, чем их существует в реальности. Кроме того, в стандартном наборе будут отсутствовать предложения конкретных поставщиков, с которыми планирует сотрудничать организация.

Поэтому свои, вручную созданные базы кроссов — единственный вариант, позволяющий бизнесу находить действительно интересные по условиям товары у большого количества контрагентов. И это будут сопоставимые по качеству с оригиналом, актуальные для определенных организаций, позиции.

База кроссов QWEP

Команда QWEP при создании экосистемы для автоматизации рутинных бизнес-процессов игроков рынка автозапчастей сразу принимала в расчет значимость кроссировки брендов в деле закупок. Беря во внимание проблемы, которыми обладают типовые каталоги, было принято решение создавать абсолютно новую, уникальную базу с нуля.

Опытные профессионалы отрасли вместе с ведущими разработчиками компании сделали основу, наполнили ее данными из собственных источников. При этом в расчет принимались специфика рынка автотранспорта РФ, спрос и предложение.

База кроссов QWEP не статична — команда постоянно работает над ее наполнением. Ежедневно удаляются ненужные позиции и добавляются новые. Поставщики сами присылают информацию и прайс-листы, которые оперативно вносятся в каталог. Так удается поддерживать актуальность представленных предложений и правильность связей.

База кроссов QWEP — это:

100% адаптация под рынок РФ и СНГ

Высокое качество кроссируемости локальных брендов

Очистка от брендов, не представленных в РФ

Ежедневное обновление данных

Широкие возможности интеграции

Персонализация под конкретных пользователей

Платформа может использоваться отдельно в формате API, а также в связке с другими продуктами экосистемы:

Проценка в 1 клик

Интернет-магазин

Переоценка склада

Работа с проценкой QWEP, полностью интегрированной с 1С или другой учетной системой, позволит бизнесу вывести процесс закупок на совершенно новый уровень. Все рутинные процессы — поиск запчастей, выбор оптимального предложения, оформление заказа у поставщиков — сервис полностью возьмет на себя. Интернет-магазин станет полноценной торговой площадкой, а переоценка склада вовремя скорректирует цены в зависимости от рыночных изменений. Встроенные в платформу кроссы дадут эффективное решение особенно острого насущного вопроса дефицита товара.

Выводы

Нестабильное время диктует свои условия для рынка автозапчастей в нашей стране. Только перестройка бизнес-процессов позволит компаниям сохранить позиции на рынке. Использование базы кроссов предоставит возможность быстро, удобно и выгодно осуществлять закупки, всегда обеспечивая наличие востребованных позиций на складах. Так, предлагая большой выбор автозапчастей по доступной цене, удастся сохранять и преумножать клиентскую базу.

Главное — выбрать качественный каталог, где будут собраны актуальные для российского рынка аналоги товаров от большего количества производителей. Как, например, уникальная база кроссов QWEP, которая способна интегрироваться в любые системы и подстраиваться под задачи конкретного бизнеса.