СПК «Рассвет» запустило ферму на 400 голов в Ивановской области

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В сентябре 2022 года в СПК «Рассвет» благодаря господдержке ввели в эксплуатацию ферму на 400 голов в селе Непотягово.

С 2021 года в сельхозпредприятии приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству коровника на 400 голов КРС.

Общий объём инвестиций составил почти 104,5 млн рублей.

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Благодаря реализации инвестпроекта надои молока увеличились почти в 2 раза с 10 до 19 тонн в сутки, выросло поголовье коров, сейчас здесь более 1,6 тыс. голов КРС, в том числе почти 770 дойных коров. Выход на полную мощность по производству молока ожидается к концу 2023 года, к этому сроку производительность в СПК «Рассвет» должна вырасти на 3,2 тыс. тонн молока в год.

Со следующего года в СПК приступят к реализации нового инвестиционного проекта — строительству животноводческого комплекса на 600 голов КРС. Мощности установленного нового доильного оборудования пока не загружены полностью. С вводом ещё одного комплекса они смогут работать с полной загрузкой.