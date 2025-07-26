В Ивановской области введён в эксплуатацию молочный комплекс на 500 голов
В сельскохозяйственном предприятии СПК имени Фрунзе в Родниковском районе Ивановской области введён в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 500 голов коров с доильным залом «Ёлочка». Организовано беспривязное содержание коров.
В новом комплексе животные переведены на технологию беспривязного содержания, которая позволяет получать большую продуктивность от коров. Как правило, при переходе с привязного на беспривязное содержание коров хозяйства получают увеличение молочной продуктивности уже в первые месяцы на 10-15%.
В хозяйстве внедрена система управления стадом, доение коров происходит в доильном зале «Ёлочка» на 24 дойных места. В планах — строительство телятника для содержания молодняка до трех месяцев на 120 голов, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.
По состоянию на 1 июля общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составило 1150 голов, в том числе 490 голов коров. За шесть месяцев текущего года произведено 1,5 тыс. тонн молока, от одной коровы получено 3030 кг молока. Посевные площади сельхозпредприятия составляют 1,9 тыс. га. В хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень, овес и кормовые культуры.
«В 2025 году в регионе уже завершено строительство четырех молочных комплексов. Сейчас еще восемь предприятий ведут строительство животноводческих объектов. С начала года производство молока в регионе увеличилось почти на 5% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом завершения строительства мы ожидаем увеличение объема производства к концу этого года», — сообщил Денис Черкесов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Аграрии Ивановской области в 2025 году ввели в эксплуатацию 4 молочные фермы
Сельхозпредприятие «Вергуза» ввело в эксплуатацию в И...отал в мае, здесь содержатся 200 коров дойного стада и 74 нетеля.
-
В Тотемском округе Вологодской области открылась роботизированная молочная ферма
Первую очередь молочно-товарной фермы с системой добровольного доения ...оилки. Для комфорта животных установлены щётки-маятники и вентиляторы.
-
В Заринском районе Алтайского края открыт крупный молочный комплекс
22 августа состоялось открытие крупнейшего в Заринском районе молочног...работать 250 человек.Инвестиции в весь проект составили 7 млрд рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях