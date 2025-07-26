В Ивановской области введён в эксплуатацию молочный комплекс на 500 голов

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В сельскохозяйственном предприятии СПК имени Фрунзе в Родниковском районе Ивановской области введён в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 500 голов коров с доильным залом «Ёлочка». Организовано беспривязное содержание коров.

В новом комплексе животные переведены на технологию беспривязного содержания, которая позволяет получать большую продуктивность от коров. Как правило, при переходе с привязного на беспривязное содержание коров хозяйства получают увеличение молочной продуктивности уже в первые месяцы на 10-15%.

В хозяйстве внедрена система управления стадом, доение коров происходит в доильном зале «Ёлочка» на 24 дойных места. В планах — строительство телятника для содержания молодняка до трех месяцев на 120 голов, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

По состоянию на 1 июля общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составило 1150 голов, в том числе 490 голов коров. За шесть месяцев текущего года произведено 1,5 тыс. тонн молока, от одной коровы получено 3030 кг молока. Посевные площади сельхозпредприятия составляют 1,9 тыс. га. В хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень, овес и кормовые культуры.

«В 2025 году в регионе уже завершено строительство четырех молочных комплексов. Сейчас еще восемь предприятий ведут строительство животноводческих объектов. С начала года производство молока в регионе увеличилось почти на 5% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом завершения строительства мы ожидаем увеличение объема производства к концу этого года», — сообщил Денис Черкесов.

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