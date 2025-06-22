Аграрии Ивановской области в 2025 году ввели в эксплуатацию 4 молочные фермы

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Сельхозпредприятие «Вергуза» ввело в эксплуатацию в Ивановском районе животноводческий комплекс на 400 голов с доильным залом «Елочка».

Молочный комплекс АО «Вергуза» заработал в мае, здесь содержатся 200 коров дойного стада и 74 нетеля.

Новые возможности позволили хозяйству перейти на современные технологии содержания и доения коров.

«Сейчас здесь организованы более комфортные условия содержания животных, а также созданы хорошие условия труда для персонала — оборудованы раздевалки, душевые и столовая. Это очень важно сейчас для того, чтобы привлекать на работу молодежь», — отметил Денис Черкесов после посещения фермы.

На проектную мощность в 400 голов «Вергуза» планирует выйти уже в августе 2025 года. По оценкам животноводов, модернизация производства даст возможность на треть увеличить производство молока.

В 2025 году в регионе уже завершено строительство четырёх молочных ферм. Помимо Ивановского района, инвестпроекты также реализованы в Родниковском и Шуйском районах. Общий объём инвестиций по этим проектам составил 450 млн рублей.

Животноводческие объекты возводят еще восемь сельхозпредприятий области, в строительство вложено более 3,5 млрд рублей. Часть этих объектов будет построена в этом году, часть — в первой половине следующего года.

С появлением новых ферм производство молока в регионе вырастет на 20%.

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