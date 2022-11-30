УКВЗ завершил поставку 30 трамваев для Челябинска

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в соответствии с контрактом, заключенном в марте этого года, завершил поставку 30 трамвайных вагонов низкопольной модели 71-628-01 и полностью выполнил свои обязательства перед заказчиком по данному контракту в срок и без замечаний.

Специально для Челябинска был усовершенствован дизайн модели трамвая. Как уже сообщалось ранее, сам трамвай успел заслужить положительные отзывы эксплуатирующей организации и пассажиров благодаря новому облику и внедренным инновациям. Среди них — прямые широкие проходы в вагонах, система кондиционирования воздуха с функцией очистки и обеззараживания, современное энергосберегающее оборудование, кнопки открытия дверей и многое другое. Другими достоинствами трамвая стали способность качественно сохранять тепло в вагоне, а также повышенная плавность хода благодаря обновлению конструкции трамвайной тележки.

Напомним, что в октябре 2022 года УКВЗ стал победителем двух конкурсов на поставку в общей сложности еще 74 низкопольных односекционных трамвайных вагонов для Челябинска. Вагоны будут произведены и поставлены в течение 2023 года.