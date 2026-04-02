Генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков провел презентацию нового подвижного состава. Трамвай «Альтаир» отличается высокой вместимостью — до 288 пассажиров, современными цифровыми системами управления и диагностики с применением ИИ, повышенным комфортом для водителя и пассажиров, а также большим количеством сидячих мест. Ключевая особенность — возможность эксплуатации как на наземных участках, так и под землей, что делает эту модель первым в России трамваем, подходящим для использования в условиях метротрама. Вагон оснащен валидаторами, камерами безопасности, системой связи с экстренными службами и информационным табло с навигацией, в том числе по городским достопримечательностям.

Первые 5 трехсекционных вагонов направлены на маршрут № 3 — один из самых протяженных и востребованных в городе. Он соединяет пять районов Челябинска — Металлургический, Курчатовский, Калининский, Центральный и Советский — входит в тройку лидеров по пассажиропотоку и перевозит более 3,8 млн человек в год.

За последние пять лет трамвайная система Челябинска серьезно обновилась:— капитально отремонтировано 41,83 км трамвайных путей;— закуплено 206 трамвайных вагонов;— построено 82 современные трамвайные платформы;— обособлено 96% трамвайных путей.

Отдельное внимание в ходе транспортной реформы уделяется кадровому вопросу. Благодаря социальной политике ООО «ЧелябГЭТ» за пять лет удалось практически полностью устранить дефицит водителей трамваев. Их средняя зарплата выросла более чем в три раза. Помимо этого развиваются программы ДМС, учебно-производственный центр, обновляется техническая база и внедряются новые решения для путевого хозяйства. Сегодня на предприятии работает более 370 водителей, что позволяет увеличивать выпуск вагонов на линию и улучшать расписание.

Результат модернизации уже заметен: пассажиропоток на трамвайных маршрутах вырос с 28,1 млн пассажиров в 2023 году до 30,4 млн в 2025 году, а средняя скорость движения трамвая увеличилась с 15,1 до 15,5 км/ч.

В 2026 году в Челябинске продолжится обновление инфраструктуры: будут отремонтированы трамвайные пути по улице Дзержинского и продолжены работы на проспекте Победы. Также в апреле планируется объявить торги на закупку еще 12 трехсекционных трамвайных вагонов. Часть из них выйдет на маршрут № 22 «Улица Чичерина — Улица Чистопольская».