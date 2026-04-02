artal Транспорт, спецтехника и логистика

Дан старт движению новых трехсекционных трамваев в Челябинске

Генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков провел презентацию нового подвижного состава. Трамвай «Альтаир» отличается высокой вместимостью — до 288 пассажиров, современными цифровыми системами управления и диагностики с применением ИИ, повышенным комфортом для водителя и пассажиров, а также большим количеством сидячих мест. Ключевая особенность — возможность эксплуатации как на наземных участках, так и под землей, что делает эту модель первым в России трамваем, подходящим для использования в условиях метротрама. Вагон оснащен валидаторами, камерами безопасности, системой связи с экстренными службами и информационным табло с навигацией, в том числе по городским достопримечательностям.

Первые 5 трехсекционных вагонов направлены на маршрут № 3 — один из самых протяженных и востребованных в городе. Он соединяет пять районов Челябинска — Металлургический, Курчатовский, Калининский, Центральный и Советский — входит в тройку лидеров по пассажиропотоку и перевозит более 3,8 млн человек в год.

За последние пять лет трамвайная система Челябинска серьезно обновилась:— капитально отремонтировано 41,83 км трамвайных путей;— закуплено 206 трамвайных вагонов;— построено 82 современные трамвайные платформы;— обособлено 96% трамвайных путей.

Отдельное внимание в ходе транспортной реформы уделяется кадровому вопросу. Благодаря социальной политике ООО «ЧелябГЭТ» за пять лет удалось практически полностью устранить дефицит водителей трамваев. Их средняя зарплата выросла более чем в три раза. Помимо этого развиваются программы ДМС, учебно-производственный центр, обновляется техническая база и внедряются новые решения для путевого хозяйства. Сегодня на предприятии работает более 370 водителей, что позволяет увеличивать выпуск вагонов на линию и улучшать расписание.

Результат модернизации уже заметен: пассажиропоток на трамвайных маршрутах вырос с 28,1 млн пассажиров в 2023 году до 30,4 млн в 2025 году, а средняя скорость движения трамвая увеличилась с 15,1 до 15,5 км/ч.

В 2026 году в Челябинске продолжится обновление инфраструктуры: будут отремонтированы трамвайные пути по улице Дзержинского и продолжены работы на проспекте Победы. Также в апреле планируется объявить торги на закупку еще 12 трехсекционных трамвайных вагонов. Часть из них выйдет на маршрут № 22 «Улица Чичерина — Улица Чистопольская».

Источник: gubernator74.ru

    Нет аватара termometrix02.04.26 16:18:15

    В регионы поставлено рекордное количество городского электротранспорта
    «Федеральная Программа комплексного развития городского пассажирского электротранспорта демонстрирует рекордные показатели.За два года реализации Программы полностью выполнены поставки всех 286 отечественных электробусов и зарядных станций в 10 регионов-участников проекта. Новый транспорт оснащен высокотехнологичными системами управления, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами.Также в крупнейшие города России в 2024 году поставлены 214 новых трамваев, что на 124% больше результатов прошлого года.
    Для обеспечения работы обновленной инфраструктуры в городах России внедрены интеллектуальные транспортные системы. В регионах, участвующих в программе, реализовано 64 из 72 обязательных модулей цифровой платформы управления общественным транспортом, в том числе автоматизированная система оплаты проезда, учет пассажиропотока и выявление безбилетников, контроль работы выделенных полос, управление светофорными объектами, модуль транспортного планирования и анализа, администрирование и контроль выполнения транспортной работы перевозчиками, диспетчеризация и навигация подвижного состава, а также интеграция в мобильные сервисы, в которых пассажиры могут отслеживать прибывающий транспорт.

    Отредактировано: termometrix~16:29 02.04.26
  • Андрей Языков Андрей Языков05.04.26 16:15:19

    «…что делает эту модель первым в России трамваем, подходящим для использования в условиях метротрама."

    По мнению автора, в Волгограде трамваи — неподходящие?

