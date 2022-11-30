Чита: троллейбусы пошли в Каштак

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Более 30 лет не обновлялась сеть троллейбусных маршрутов в Чите. И вот 30 ноября 2022 года состоялось событие для Читы поистине историческое: в региональной столице запустили новый участок линии, связавшей микрорайон Каштак с центром города.

По федеральной программе «Чистый воздух» на эти цели было выдено 282 миллиона рублей. Они пошли на переустройство было контактной сети троллейбуса и электроснабжающего кабеля. Было установлено 143 опоры, светофоры.

Общая протяжённость маршрута 21,9 километра, на линии оборудовано дополнительно ещё 10 остановок. Всего по маршруту будут следовать 26 машин, среди которых троллейбусы нового поколения «Авангард». В месяц по маршруту смогут ездить более 30 тысяч человек. Интервал движения обещают от 4 до 5 минут.