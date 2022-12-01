ПАО «ТГК-1» завершило модернизацию третьего гидроагрегата Верхне-Туломской ГЭС

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На самой мощной гидроэлектростанции Северо-Запада — Верхне-Туломской ГЭС ПАО «ТГК-1» (Мурманская область) — завершилась модернизация гидроагрегата № 3, третьего по счету из четырех обновляемых.

В ходе реконструкции энергетики применили современные решения, которые отвечают высоким экологическим стандартам. За счёт использования современных полимерных материалов и перехода на более высокое давление в системе регулирования в несколько раз снижено количество масла в оборудовании, что исключает возможность его попадания в проточную часть агрегата и реку.

Также благодаря модернизации удалось повысить мощность гидроагрегата с 67 до 75 МВт.Все основное оборудование — рабочие колеса, маслоприёмник и штанги рабочего колеса, гидрогенераторы, релейная защита, система возбуждения — изготовлено в России.

После проведения испытаний и проверки работы систем регулирования и управления агрегат № 3 принят в эксплуатацию и выдает электроэнергию в Единую энергосистему.

Верхне-Туломская ГЭС является основной регулирующей станцией Мурманской области — она поддерживает на заданном уровне переток мощности в Карелию и частоту в Кольской энергосистеме. Модернизация Верхне-Туломской ГЭС началась в 2018 году и предполагает полную замену гидроагрегатов станции, систем регулирования, защит и автоматики.

Подробности о проекте на сайте ТГК-1.