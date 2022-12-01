ТМХ поставил пять поездов ЭП2Д в адрес Центральной ППК

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Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил в адрес Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 55 вагонов поездов постоянного тока модели ЭП2Д.

Согласно контракту, пять одинадцативагонных составов переданы крупнейшему пригородному перевозчику во второй половине ноября. Поезда, приспособленные для выхода на высокие платформы, будут задействованы на самых востребованных направлениях Московской железной дороги.Вагоны электропоезда соответствуют необходимым стандартам комфорта и безопасности, имеют современный интерьер и экстерьер.

Для обеспечения безопасности используются крэш-модули. Внутри поезда установлены мягкие двух- и шестиместные сидения с USB-разъёмами для зарядки гаджетов, удобные поручни, багажные полки и велокрепления. Климат-контроль поддерживает комфортную температуру внутри поезда в зависимости от погодных условий.

Для комфортного проезда лиц с ограниченными возможностями здоровья головные вагоны ЭП2Д оборудованы откидными аппарелями для беспрепятственного въезда в салон, надежными креплениями для инвалидных кресел и просторными туалетными комплексами. Информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

Электропоезда постоянного тока ЭП2Д используются для перевозок пассажиров на шести направлениях Московской железной дороги, а также на Западно-Сибирской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Куйбышевской, Крымской железных дорогах и в Республике Армения.

Трансмашхолдинг — единственный в России разработчик и крупнейший производитель современного моторвагонного подвижного состава. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.