ТМХ освоил производство редукторов для электропоездов «Иволга» на ДМЗ

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Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав ТМХ) вышел на запланированную производственную мощность по выпуску отечественных редукторов для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0», выпускаемых Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ, также входит в состав ТМХ). Предприятие освоило новый вид деятельности при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) России.

ДМЗ стал первым в России заводом, выпускающим редукторы для моторвагонного подвижного состава. Общая сумма инвестиций в модернизацию производственных участков, в рамках которой завод освоил производство редукторов, составила 1,8 млрд рублей, из которых 1,45 млрд рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

«Инвестиции ТМХ и финансирование ФРП позволили нам реализовать стратегически важный для железнодорожного машиностроения проект — выпуск полностью отечественных редукторов для „Иволги“. Мы не только закупили оборудование, но и модернизировали цеха, создали комфортные условия труда для специалистов, которые будут задействованы на новом производстве. Освоение выпуска редукторов — важный шаг в развитии внутрихолдинговой кооперации. ДМЗ — поставщик комплектующих для крупнейших предприятий ТМХ: мы производим колесные пары для вагонов метро „Метровагонмаша“, расширяем сотрудничество с Тверским вагоностроительным заводом. Прорабатываем и другие направления кооперации с предприятиями холдинга», — рассказал генеральный директор ДМЗ Владимир Чекалин.Редуктор предназначен для применения в составе моторно-редукторного блока и является частью тягового привода поезда. Жизненный цикл редуктора составляет 40 лет эксплуатации.

Проектирование и подготовка производства редуктора заняли 18 месяцев. При поддержке ФРП и ТМХ завод приобрел 11 единиц оборудования, в том числе токарные, фрезерные, шлифовальные обрабатывающие центры с программным управлением и комплекс термической обработки отечественного производства.Практически все комплектующие редуктора — отечественного производства. Детали, подлежащие обязательной сертификации, прошли необходимые процедуры.

Первая партия изделий была изготовлена и направлена заказчику в мае этого года. В ноябре ДМЗ произвел 50 редукторов для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0» в месяц и таким образом вышел на производственную мощность 600 редукторов в год.Запуск производства редукторов на ДМЗ позволил снизить риски, связанные с поставками этих ключевых компонентов из-за границы, и укрепить технологический суверенитет страны.Трансмашхолдинг уделяет большое внимание поддержанию мощностей и освоению новых видов продукции на ДМЗ. В 2024 году ТМХ реализует на предприятии инвестпрограмму общим объемом 1 млрд рублей.

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