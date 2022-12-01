«Орлан» связал пассажирским железнодорожным сообщением Екатеринбург и Верхнюю Пышму

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1 декабря в Свердловской области было открыто прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Ранее на этом участке оно не осуществлялось.

На маршруте будет курсировать пригородный рельсовый автобус «Орлан» (пять рейсов в день туда-обратно по будням и четыре — по выходным), а также туристический ретропоезд «Уральский экспресс» (на первом этапе он будет ходить только по выходным дням).

Перед открытием нового сообщения был реконструирован тупиковый путь у здания первого вокзала Екатеринбурга, где сейчас находится музей Свердловской железной дороги.

На станции Шувакиш возведено здание вокзала в историческом стиле с пассажирской платформой. Там можно почувствовать атмосферу конца XIX — начала XX веков, побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле того времени, а на платформе — понаблюдать за работой паровозной бригады и дать сигнал к отправлению поезда ударом в колокол.

Кроме того, проведен капитальный ремонт путей от станции Шувакиш до станции Электролитная в Верхней Пышме. На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров. Она получила название Верхняя Пышма. Музей.

Для ретропоезда «Уральский экспресс» были подготовлены пять паровозов 1940-50-х годов постройки (Еа-3113, Л-3111, Л-4372, ЛВ-123, ЛВ-355), отреставрирован пассажирский электровоз ЧС2-216 1963 года и стилизованы под старину вагоны.