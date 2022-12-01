Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, выведен на расчётную орбиту
Космический аппарат, запущенный 1 декабря в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в оборонном ведомстве.
«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком „Фрегат“ и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в заявлении.
В Минобороны уточнили, что старт ракеты «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова взяли ракету на сопровождение.
Спутнику присвоили порядковый номер «Космос-2564». С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно, подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли информацию о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после его выведения на орбиту.
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