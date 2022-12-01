ОДК запустила в Москве новый участок по производству вертолётных двигателей

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на ММП имени В.В.Чернышева новый производственный участок для выпуска вертолётных двигателей. На мощностях московского предприятия будут выпускаться силовые установки ВК-650 В и ТВ7-117 В. До 2025 года планируется нарастить объемы производства компрессоров до 500 единиц ежегодно.

Новый производственный участок стал частью центра специализации компактного производственного комплекса «Производство ДСЕ вертолетных двигателей». Он позволил создать технологический задел для производства узлов перспективных вертолетных двигателей ВК-650 В и ВК-1600 В. На участке размещено более 130 единиц нового оборудования.

На новом участке отработан процесс изготовления одной из самых сложных деталей высоконапорного компрессора — центробежного колеса, важнейшей части компрессора авиационного двигателя.

«Сегодня мы открываем производственной участок, важный „фрагмент“ новой производственной модели двигателестроительной корпорации. Созданный участок — это часть центра специализации компактного производственного комплекса „Производство ДСЕ вертолетных двигателей“, который, в свою очередь, реализует ОДК в рамках трансформации индустриальной модели», — сказал директор по производству Объединенной двигателестроительной корпорации Валерий Теплов.

При создании участка использованы принципиально новые подходы и решения — это проведение имитационного моделирования производственных потоков в цифровой среде, применение инструментов цифровой трансформации, например, контроля загрузки оборудования, задействованы современные станки с учетом бережливого производства и выстраивания производственного потока изготовления деталей. Внедрен электронный документооборот технической документации, отрабатывается проект по электронному планированию.

«Создавая новый участок, мы создаем высокотехнологичный производственный комплекс на предприятии. Это часть большого проекта по трансформации производственной модели ОДК. Участок позволит расширить „узкие места“, обеспечит увеличенную производственную программу изготовления деталей и сборочных единиц для двигателей ВК-2500, ВК-1600 и ВК-650», — отметил управляющий директор ММП имени В.В. Чернышева Амир Хакимов.