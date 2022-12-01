На блоке № 3 АЭС «Куданкулам» в проектное положение установлен купол реакторного здания

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На площадке сооружения АЭС «Куданкулам» (Республика Индия, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») в проектное положение установлен купол реакторного здания энергоблока № 3.30 ноября в 6:30 по местному времени начался подъем металлоконструкции купола реакторного здания.

Предварительно на земле была выполнена укрупненная сборка купола из двух основных частей — «юбки» и «тюбетейки». Сборная конструкция была поднята тяжеловесным краном Liebherr LR 11350 на высоту 62 метра, а затем установлена в проектное положение. Общая продолжительность операции составила 1 час 15 минут, общий вес конструкции — 281,6 тонны, а с учетом такелажной оснастки — 304,92 тонны.

Применение технологии монтажа укрупненной на земле конструкции в один подъем вместо двух проектных позволило почти на месяц сократить строительно-монтажные работы на здании реакторного отделения. Установка купола обеспечивает возможность гарантированного создания зоны чистого монтажа для сварки главного циркуляционного трубопровода, работы по стыковке которого находятся в интенсивной фазе.

«Мы передаем нашим партнерам свой опыт, наработанные технологии, проводим необходимое обучение, выполняем все взятые на себя обязательства, — отметил вице-президент АО „АСЭ“ по проектам в Индии Андрей Лебедев. — Это позволяет быть уверенными в качестве нашей продукции и услуг, поддерживать доверительные прочные партнерские отношения и оставаться мировым лидером по применению российских технологий на энергоблоках, сооружаемых за рубежом».