Топливный дивизион «Росатома» (ТВЭЛ) поставил ядерное топливо для стартовой загрузки нового энергоблока АЭС «Сюйдапу», расположенной на северо-востоке Китая. Об этом сообщили в компании ТВЭЛ.

«Стартовая загрузка топлива была изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов. Поставка выполнена по контракту «ТВЭЛ» на топливообеспечение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу», которые строятся по российскому проекту на базе реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+", — говорится в сообщении компании.

В планах ТВЭЛ — изготовить и поставить стартовые загрузки топлива еще для двух новых реакторов ВВЭР-1200 на АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу» до конца текущего года, напоминают в компании.

Всего в Китае строится четыре новых реактора ВВЭР-1200, включая энергоблоки № 7-8 АЭС «Тяньвань» в провинции Цзянсу, а также блоки № 3-4 в составе АЭС «Сюйдапу». Это часть масштабной российско-китайской межгосударственной программы сотрудничества в области мирного атома, напоминают в ТВЭЛ.

В 2019 году был подписан генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы.

Ранее ИнфоТЭК сообщал, (https://itek.ru/news/rosatom-otgruzil-korpus-reaktora-dlya-chetvertogo-energobloka-aes-sjujdapu/) что завод «Атоммаш» отгрузил корпус реактора и парогенератор для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу».