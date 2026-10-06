«Росатом» запустил в Москве гигафабрику систем накопления энергии

Топливный дивизион «Росатома» — компания «Рэнера» запустила в Москве гигафабрику по производству систем накопления энергии.

Cистемы накопления нужно шире внедрять в электросетевой комплекс, «особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов», кроме того, накопители могут «обеспечить растущие мощности центров обработки данных».

«Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественное производство такой продукции, продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии, будем осваивать новые области их применения».

Завод был построен в течение двух с небольшим лет. Москва является потребителем тяговых аккумуляторов для городского транспорта.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь отметил, что фабрика, по сути, объединяет три завода в одном, первый — производство электродных лент, второй — производство литиевых ячеек, третий — создание уже самих батарей под конкретного заказчика.

В 2024 году правительство РФ заключило с «Росатомом» сошение о развитии этого направления, ответственным за него в контуре госкорпорации является компания «Рэнера» — интегратор по развитию систем накопления.

Согласно материалам проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг., на федеральный проект «Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии» в 2027 году предполагается выделить почти 2,79 млрд рублей, в 2028 году — 5,89 млрд рублей, в 2029 году — 7,99 млрд рублей. То есть суммарно речь идет о 16,67 млрд рублей.