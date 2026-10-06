стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад 2901
46
Roman Wyrzykowski Производство

«Росатом» запустил в Москве гигафабрику систем накопления энергии

© t.me

Топливный дивизион «Росатома» — компания «Рэнера» запустила в Москве гигафабрику по производству систем накопления энергии.

Cистемы накопления нужно шире внедрять в электросетевой комплекс, «особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов», кроме того, накопители могут «обеспечить растущие мощности центров обработки данных».

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы © t.me
«Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественное производство такой продукции, продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии, будем осваивать новые области их применения».

Завод был построен в течение двух с небольшим лет. Москва является потребителем тяговых аккумуляторов для городского транспорта.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь отметил, что фабрика, по сути, объединяет три завода в одном, первый — производство электродных лент, второй — производство литиевых ячеек, третий — создание уже самих батарей под конкретного заказчика.

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы © t.me

В 2024 году правительство РФ заключило с «Росатомом» сошение о развитии этого направления, ответственным за него в контуре госкорпорации является компания «Рэнера» — интегратор по развитию систем накопления.

Согласно материалам проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг., на федеральный проект «Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии» в 2027 году предполагается выделить почти 2,79 млрд рублей, в 2028 году — 5,89 млрд рублей, в 2029 году — 7,99 млрд рублей. То есть суммарно речь идет о 16,67 млрд рублей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 4

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • -6
    Нет аватара post006.10.26 21:55:04

    Топливный дивизион «Росатома» — компания «Рэнера» это вы у ИИ списали? Рэнера не топливный дивизион Росатома.

    #1322091
    • 3
      Нет аватара DimaY06.10.26 22:06:19

      А Вы откуда это списали? Вы знаете историю этой компании? Где она находится? Может стоит поинтересоваться о связях компании с топливным дивизионом Росатома?

      #1322093
    • 3
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski06.10.26 22:26:35

      Войдите на сайт

      renera. ru

      и убедитесь.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:27 06.10.26
      #1322094
  • Нет аватара alexm09.10.26 14:44:08

    «РЭНЕРА» — это отраслевой интегратор госкорпорации «Росатом» по направлению «Системы накопления энергии». Проще говоря, компания занимается тем, что разрабатывает и производит литий-ионные аккумуляторы и целые системы на их основе — для самых разных задач.
    У компании два основных направления:

    Тяговые батареи — для электротранспорта и спецтехники: электромобилей, электробусов, троллейбусов, тяжёлой техники, а также для речных судов и даже картов.
    Стационарные системы накопления энергии (СНЭЭ) —
    Компания стала активно развивать производственную инфраструктуру. Запустили площадки в Москве (в ОЭЗ «Технополис Москва»). В конце 2025 года начала работу гигафабрика в Неманском районе Калининградской области. В планах — дальнейшее расширение мощностей: к 2030 году «Росатом» ставит цель нарастить совокупные мощности до 14 ГВт·ч. Также в Москве формируется целый кластер по производству систем накопления энергии, и до конца 2027 года там планируют создать первый в России центр испытаний и сертификации таких систем полного цикла.

    Компания работает над созданием замкнутой цепочки: от добычи сырья (в том числе в рамках совместных проектов, например, «Полярный литий» разрабатывает Колмозерское месторождение в Мурманской области) до повторного вовлечения материалов в производство

    Так что интересный подход!!!

    #1322215