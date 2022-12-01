ГТЛК поставила в Брянск 14 троллейбусов «Адмирал» в рамках нацпроекта БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило 14 новых троллейбусов «Адмирал» городскому перевозчику Брянска в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Напомним, контракт на поставку техники был заключен в ноябре 2022 года.

Всего в рамках БКД в 2022 г. компания передаст 310 новых современных и экологичных автобусов в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса — в Новосибирскую и Брянскую агломерации. Кроме того, ГТЛК досрочно законтрактовала поставку 31 автобуса в Пермь по планам нацпроекта БКД на 2023 год.

Троллейбусы «Адмирал» низкопольные, оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями. Благодаря поставкам по нацпроекту БКД почти 3 млн людей с ограниченными возможностями в 19 регионах страны смогут пользоваться городским транспортом, оборудованным для маломобильных пассажиров.

Также на торжественной церемонии, которая состоялась на площади Ленина, Брянскому троллейбусному управлению передали 2 троллейбуса модели «Авангард», 5 единиц специализированной техники.