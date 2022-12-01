ГТЛК поставила в лизинг Почте России почти 9 тысяч сетевых маршрутизаторов

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила передачу в лизинг Почте России крупной партии сетевых маршрутизаторов российского производства Eltex.

Всего Почте России передано 8 770 маршрутизаторов ESR-12V с интегрированными сервисами телефонии, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Проект реализован по программе льготного лизинга в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ГТЛК и Почта России на протяжении нескольких лет активно взаимодействуют в сфере импортозамещения и цифровизации. Поставка сетевых маршрутизаторов поддержит курс на трансформацию в передовую государственную мультифункциональную компанию, взятый национальным почтовым оператором. Новое оборудование позволит повысить отказоустойчивость онлайн-сервисов компании и обеспечить проактивный мониторинг состояния техники.

Программа льготного лизинга цифровых активов была запущена ГТЛК в конце 2019 года под эгидой Минцифры России и направлена на содействие импортозамещению, поддержку цифровой независимости России, помощь российским производителям радиоэлектроники и вычислительной техники, а также на увеличение спроса на отечественные технологии. Всего в рамках программы льготного лизинга ГТЛК поставила более 50 тыс. ед. отечественного телекоммуникационного оборудования, в том числе 17 тыс. ед. сервисных маршрутизаторов.