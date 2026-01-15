Российские производители создали специальные полуприцепы для Почты России
Сохранение связанности граждан на территории всей нашей огромной страны. Для этого создается современный грузовой транспорт и в этом же состоит главная миссия компании «Почта России».
Созданные для «Почты России» новые полуприцепы, с габаритной длиной 16 750 мм, воплощают приверженность компании принципам устойчивой логистики. Эта новейшая модель — результат кооперации двух российских автопроизводителей — «СибЕвроВэн» и Grunwald.
Вместимость каждого полуприцепа составляет 41 европалета, полезный внутренний объем — 110 м3. Стенки фургона выполнены из армированного пластика в фирменном цвете заказчика. Материал стенок не подвержен растрескиванию и выцветанию под влиянием эксплуатационных факторов и ультрафиолета.
Чтобы соответствовать особенностям будущей эксплуатации полуприцепы оснащены:
— Такелажные рейки для фиксации груза;
— Внутренняя светодиодная подсветка новой генерации;
— Задней подъемной осью для облегчения процесса маневрирования;
— Задним складным противоподкатным брусом.
