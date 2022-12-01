Севастопольский Центр крови получил новый корпус
В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского открылся новый быстровозводимый модульный корпус Центра крови. Работы выполнены в рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Севастополя.
В медицинском модуле будет производиться заготовка, переработка, хранение, а также обследование образцов крови доноров на гематрансмиссивные инфекции. Современное оборудование, которое позволяет проводить серьезный глубокий анализ донорской крови и обеспечивает ее очистку, поставило Федеральное медико-биологическое агентство.Здание является высокотехнологичным и состоит из 31 модуля размером 6 на 3 метра каждый. Модули изготавливают на заводе, перевозят на объект, где и собирают.Стоимость объекта 179,9 млн рублей.
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