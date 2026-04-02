2 дня назад
termometrix

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик «Мойнаки» открылся в Евпатории

Реабилитационный центр принял своих первых пациентов из новых регионов России. Дети, нуждающиеся в специализированной помощи, уже начали проходить медицинскую реабилитацию.Федеральный реабилитационный центр «Кораблик «Мойнаки» (г. Евпатория) рассчитан на 300 коек.

В структуре центра предусмотрен мощный консультативно-диагностический корпус, включающий отделение лучевой диагностики (КТ, МРТ), реанимацию, а также стационар.

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик Мойнаки» расположен на берегу озера Мойнаки. Общая площадь территории составляет 22 гектара.

  1. Клинический корпус (306 коек) — 31 тыс. м2
  2. Реабилитационно-диагностический корпус (75 коек) — 32 тыс. м2
  3. Пансионат (150 номеров) — 13 тыс. м2
  4. Общежитие для сотрудников (151 квартира) — 9 тыс. м2
  1. Административный корпус — 2 тыс. м2
  2. Многофункциональный корпус (обеденный, актовый, мультимедиа залы) — 4 тыс. м2
  3. Вспомогательные строения
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: frc-moynaki.ru

