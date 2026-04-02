Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик «Мойнаки» открылся в Евпатории
Реабилитационный центр принял своих первых пациентов из новых регионов России. Дети, нуждающиеся в специализированной помощи, уже начали проходить медицинскую реабилитацию.Федеральный реабилитационный центр «Кораблик «Мойнаки» (г. Евпатория) рассчитан на 300 коек.
В структуре центра предусмотрен мощный консультативно-диагностический корпус, включающий отделение лучевой диагностики (КТ, МРТ), реанимацию, а также стационар.
Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик Мойнаки» расположен на берегу озера Мойнаки. Общая площадь территории составляет 22 гектара.
- Клинический корпус (306 коек) — 31 тыс. м2
- Реабилитационно-диагностический корпус (75 коек) — 32 тыс. м2
- Пансионат (150 номеров) — 13 тыс. м2
- Общежитие для сотрудников (151 квартира) — 9 тыс. м2
- Административный корпус — 2 тыс. м2
- Многофункциональный корпус (обеденный, актовый, мультимедиа залы) — 4 тыс. м2
- Вспомогательные строения
