Российская микроэлектроника. Попытка номер …
Одной из наиболее острых проблем современной российской промышленности (а может быть и самой острой) является проблема отечественного производства полупроводников.
Новый завод в Зеленограде
Строительство нового завода началось в конце 2021 года на месте снесённых двух старых корпусов «Ангстрема», построенных ещё в 1970-х. На их месте строится новый завод, в 3,5 раза больший по площади (всего 50 тыс. м2).
В настоящее время в одном районе в шаговой доступности одновременно возводятся три новых объекта инфраструктуры для полупроводниковой промышленности России:
— Новая фабрика предположительно создаётся под выпуск 28-нанометровой топологии (к 2030 году). Такая технология выбрана не просто так: 28 нм — это сегодняшний предел для качественного уменьшения логических элементов на современных кремниевых пластинах. Далее идёт не уменьшение размера, а оптимизация, позволяющая в пределах топологии в 28 нм добиваться большей производительности и плотности элементов.
К октябрю возведены конструкции нескольких этажей. Строители вышли на уровень последнего этажа завода. Полностью строительство завода предполагается закончить в 2024 году.
— общежитие гостиничного типа строится в непосредственной близости от завода; строительство началось также в конце 2021 года:
— на территории института МИЭТ строятся два здания, которые предназначены для размещения лаборатории фундаментальных исследований, опытного производства, размещения новых инжиниринговых компаний и дизайн-центров. Более того, около 300 студентов МИЭТ будут повышать здесь свою квалификацию и готовиться к будущей деятельности в области развития электроники.
Началась национальная разработка литографического оборудования
На эти цели выделено почти 7 млрд рублей. Конкурс выиграло акционерное общество «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». Именно этот центр, который является частью инновационно-производственного комплекса МИЭТ, ведёт строительство новых исследовательских и производственных мощностей на площадке МИЭТа.
В рамках проекта предполагается создание установок для печати микросхем на кремниевых пластинах в литографических сканерах:
— с длиной волны 248 нм с технологической нормой до 130 нм,
— с длиной волны 193 нм с технологической нормой до 80 нм.
Запуск серийного производства отечественных фотолитографических установок запланирован на конец 2026 года.
Технопарк
В 15 минутах езды от МИЭТа, в селе Алабушево, создаётся технопарк с гостиничными комплексами и производственными мощностями, необходимыми для развития высокотехнологичных секторов промышленности.
Через тернии к звёздам
В настоящее время в России есть собственное производство кремния, но оно пригодно только для технологий специального назначения (авиакосмической сферы, навигации и обороны).
Завод «Микрон», выпускающий чипы для гражданской электроники, должен получить 7 млрд руб. от Фонда развития промышленности для масштабирования производства. «Микрон» выпускает полупроводники по технологиям от 90 до 180 нм, из которых можно изготавливать чипы для транспортных карт, IoT-оборудования, а также узкую линейку процессоров общего назначения.
К 2025 году «Микрон» планирует увеличить производство кремниевых пластин для выпуска чипов 180-90 нм с 3 до 6 тыс. в месяц. В настоящее время предприятие перегружено заказами российских компаний, которым требуются чипы для телеметрического оборудования, IoT-устройств и электронных карт. Однако его мощностей не хватает даже для покрытия спроса в сегменте банковских карт.
В сентябре 2022 года Минфин США ввёл блокирующие санкции против основных российских разработчиков и производителей электроники. Также в Россию запретили экспорт основных графических процессоров, технологий и услуг по квантовым вычислениям.
Как отмечает ряд российские экспертов, локализовать производство микросхем в одной стране практически невозможно по ряду причин: сверхвысокая стоимость строительства предприятий, отсутствие достаточного сырья и компонентов, а также собственного оборудования, технологий и компетентного персонала.
Но деваться нам некуда. И потому дорогу осилит только идущий.
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02.12.2210:08:56