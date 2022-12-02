В России начали выпуск автобусов «Ситимакс-9»

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Павловский автобусный завод (входит в «Группу ГАЗ») начал серийное производство новой модели «Ситимакс-9», сообщает канал RetroBus со ссылкой на источники на предприятии. ПАЗ сделал уже несколько десятков таких машин, в какие города отправится продукция из первых партий, пока не сообщается.

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«Ситимакс-9» (заводской индекс ПАЗ-4223LD) стал первым представителем нового семейства городских автобусов: современная платформа позволит делать унифицированные машины разного размера вместимостью от 70 до 200 пассажиров.

Новый «Ситимакс 9» получил оригинальный дизайн с модными полосками ходовых огней, большую площадь остекления, широкие двери. В конструкции кузова используются композитные материалы — они легче и не боятся коррозии. Автобус рассчитан на 77 пассажиров.

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Первые серийные «Ситимаксы» оснащены четырёхцилиндровым турбодизелем ЯМЗ-534 стандарта Евро-3. Позже на машину начнут ставить более современный дизель ЯМЗ-535 — именно такой вариант показывают на выставке BW Expo, проходящей сейчас в Москве. Цена новинки пока не объявлена.

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