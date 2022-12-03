На год раньше завершили капремонт обхода Пикалево в Ленобласти

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В Ленинградской области на год раньше планируемого срока завершили капитальный ремонт обхода Пикалево, входящего в состав федеральной трассы А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола». Работы выполнили на 13-километровом участке в Бокситогорском районе. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Капремонт стартовал весной прошлого года. За это время выполнили фрезерование изношенного покрытия, заменили слабый грунт основания, устроили насыпь, подстилающий слой с прослойкой из дренирующего материала и основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепили откосы и дно канав. Также на участке заменили 14 водопропускных труб, еще шесть — отремонтировали.

В ходе мероприятий по обустройству смонтировали более 10 тыс. метров металлического барьерного и перильного ограждений, установили 160 знаков, 460 пластиковых сигнальных столбиков и восемь светофоров типа Т-7 на Г-образных опорах. Кроме того, здесь построили пешеходные тротуары площадью 2887 кв. метров, установили шесть автопавильонов на остановках, устроили площадки для кратковременной остановки и стоянки машин, смонтировали линии освещения и нанесли разметку из термопластика.

Капремонт завершили на год раньше намеченного срока, объект уже ввели в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Ленобласти отремонтируют более 50 км трассы А-114.