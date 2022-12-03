Новые спортивные объекты

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Новый легкоатлетический манеж «На Инженерной» открылся в Москве

В Северо-Восточном административном округе в Алтуфьевском районе 15 ноября открылся новый легкоатлетический манеж. Прежде всего манеж построен для Московской спортивной школы олимпийского резерва «Север».

Помимо основного манежа оборудован тренажёрно-разминочный зал и раздевалки с санузлами и душевыми, а также массажные кабинеты и сауна для восстановления спортсменов. На первом этаже расположены кассы, гардероб, медицинский кабинет и буфет.

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В Динском районе Щраснодарского края открылся Центр ударной подготовки

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В центре уже совсем скоро начнутся занятия под руководством высококвалифицированных тренеров по самбо, дзюдо, рукопашному бою, боксу, боевым единоборствам и другим видам, которыми здесь будут заниматься почти 400 человек. На Кубани активно развивается спортивная инфраструктура, массовый и профессиональный спорт.

Спортивный комплекс создан для подготовки высококлассных спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям и популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи. Под одной крышей здесь разместились три тренировочных и один соревновательный зал.

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