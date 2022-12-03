В Нижегородской области открылось российско-белорусское производство трамваев

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3 декабря в Ворсме в Нижегородской области открылось совместное российско-белорусское предприятие по производству трамваев.

Модель получила название «МиНиН». Аббревиатура расшифровывается как «Минск + Нижний Новгород». Как стало известно Автобизнесу, данный трамвай представляет собой комбинацию уже известной белорусской модели БКМ-811 и разработанных специально для Нижнего Новгорода передней и задней масок.

Длина по кузову — 16,5 м. Количество пассажирских дверей — 4; пассажировместимость — 165 человек; количество мест для сидения — 33. Предусмотрена возможность увеличенного автономного хода до 5 км.

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Составы, произведенные на площадке российско-белорусского предприятия, будут использоваться при обновлении электротранспортной инфраструктуры. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, из которых 26 трёхсекционных будут изготовлены для Нижнего Новгорода.

На производстве первой партии машин будет задействовано около 150 человек. В 2023 году численность работающих предполагается увеличить до 500.

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