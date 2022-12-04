Газовая турбина ГТЭ-170 разработки «Силовые машины»

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Газовая турбина ГТЭ-170 МВт

В «Силовых машинах» состоялось межведомственное совещание по вопросам технологического суверенитета энергетического комплекса России

В обсуждении приняли участие руководители ПАО «Интер РАО», ПАО «Русгидро», ПАО «Татэнерго», АО «СО ЕЭС», а также представители отраслевых ассоциаций «НП Совет рынка» и «Совет производителей энергии». В ходе визита делегация посетила производственные комплексы «Силовых машин», где на финишном этапе находится стендовая сборка головного образца инновационной газовой турбины ГТЭ-170, эти работы завершатся до конца 2022 года. Планируемый срок готовности головного образца газовой турбины типа ГТЭ-65 — 2024 год.

Газовые турбины типа ГТЭ-170 будут поставлены на Нижнекамскую ТЭЦ «Татнефти» в конце 2023 года, далее четыре газовые турбины в 2024-2025 гг. будут поставлены на Каширскую ГРЭС «Интер РАО», и еще четыре в 2025-2026 годах — на объекты «РусГидро» на Дальнем Востоке. Участники встречи ознакомились с ходом создания производственного участка нанесения покрытий турбинных лопаток и комплекса литых заготовок лопаток газовых турбин. Новые мощности позволят форсировать серийное производство газовых турбин и поставку запасных частей к газовым турбинам импортного производства, находящимся в эксплуатации.

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В ходе совещания представители ТЭК отметили ключевую роль проекта Минпромторга России и «Силовых машин» для обеспечения технологического суверенитета страны за счет полного освоения производства данного типа оборудования и исключения зависимости от импортного сервисного обслуживания.

Проект возобновления производства газовых турбин в России реализуется АО «Силовые машины» при поддержке Минпромторга России, обеспечившем с 2019 по 2022 годы предоставление государственной финансовой поддержки создания соответствующих турбин в объёме 4,8 млрд рублей. Его успешная реализация обеспечивает технологическую независимость Российской Федерации за счет полного освоения производства данного типа оборудования в стране, включая компоненты горячего тракта и системы управления на отечественной элементной базе, исключит зависимость от импортного сервисного обслуживания. «Силовые машины» создают мощности для выпуска 8 газовых турбин в год.

На эти объемы компания намерена выйти в 2025 году. В перспективе возможно увеличение производственных мощностей до 12 турбин в год, также компания намерена обеспечить генерирующие компании запасными частями к турбинам иностранных производителей.

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