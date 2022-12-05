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Судостроение и судоходство

Начались испытания нового фрегата с российскими двигателями

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241875&hash=6fbf1b7b65c2ad00
Источник: https://vk.com/wall-166596029_202914

судостроение, ВПК
  • Нет аватара vlTepes
    05.12.2210:56:32

    Причем тут Алмаз и ГЭУ? Какое иностранное вооружение заместили?

    Неаккуратно как-то в формулировках

    #1256509
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